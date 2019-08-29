بوادر لوجود “شرخ” في التحالف بين السعودية والإمارات

2019/08/29 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت وكالة “رويترز”، بأن هناك بوادر وجود “شرخ” في التحالف بين السعودية والإمارات.ونقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها، إن العاهل السعودي سلمان “خطا هذا الشهر في قصره بمكة خطوة غير مألوفة فأبدى (انزعاجه الشديد) من الإمارات”.وأوضحت المصادر أن ذلك حصل خلال محادثة الملك سلمان مع الرئيس اليمني، عبد ربه […]

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