اوديشو يعول على الارض والجمهور في تخطي عقبة السالمية الكويتي

2019/08/29 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب فريق القوة الجوية ايوب اوديشو على قوة مباراة فريقه امام السالمية الكويتي اليوم الخميس ضمن مباريات الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الأبطال بكرة القدم على ملعب كربلاء الدولي .

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