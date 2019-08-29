البيرو : اكتشاف موقع اكبر تضحية بالأطفال في العالم

2019/08/29 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعتقد خبراء أنهم عثروا على موقع دفن يجسد أكبر طقوس التضحية بالأطفال المسجلة على الإطلاق.واكتشفت الهياكل العظمية لـ 227 طفلا، نحروا في نفس الوقت، بمقبرة جماعية على الساحل الشمالي لبيرو، حيث يعتقد علماء الآثار أن الأطفال الذين ولدوا في إمبراطورية “تشيمو” Chimú، ضحي بهم في إطار طقوس وثنية قديمة لوقف […]

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