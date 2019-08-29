استشهاد ٤ عناصر من الحشد العشائري بهجوم مسلح لداعش في الانبار

2019/08/29 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، باستشهاد ٤ عناصر من الحشد العشائري بهجوم مسلح لداعش في محافظة الانبار.

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