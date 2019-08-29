العراق يتجه الى تقليص العطل الرسمية

2019/08/29 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب حسين اليساري، الخميس، عن توجه لتقليص العطل الرسمية ضمن القانون الخاص بذلك.وقال اليساري في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هذا القانون كان ضمن مسؤولية لجنة المصالحة والعشائر عندما كانت الاوقاف ضمن مسؤوليتها، مبيناً ان اللجنة وبعد ان اصبحت مستقلة اعيد القانون ضمن مسؤوليتها”، لافتا […]

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