باكستان تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل ذخائر نووية

2019/08/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اللواء آصف غفور، الخميس، عن اختبار جيش بلاده صاروخا باليستيا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية أطلق عليه اسم “غازنوفي”.وقال غفور في تغريدة على تويتر، إنه “ليلة 28-29 أغسطس، قامت القوات الباكستانية بعملية إطلاق تجريبي ناجح لصاروخ باليستي من طراز “غازنوفي” القادر على حمل أنواع مختلفة من […]

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