بالصور .. اندلاع حريق بمخازن تجارية خلف “فاملي مول” في اربيل

2019/08/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أندلع حريق في عدة مخازن تجارية تقع خلف “فاملي مول” بالقرب من المنطقة الصناعية الشمالية في مدينة أربيل.وذكرت مصادر في الدفاع المدني ان “فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق، الذي اندلع في عدة مخازن تحوي مواد منزلية ومواد احتياطية للسيارات، مشيرة الى ان “اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان”.وبين، أن […]

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