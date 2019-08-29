قافلة انصار الحسين (ع) تبدأ مسيرتها راجلة من مشهد الى كربلاء

2019/08/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قافلة انصار الحسين (عليه السلام) مسيرتها راجلة من مدينة مشهد المقدسة باتجاه كربلاء....

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