التخطيط توافق على إطلاق 18 مليار من تخصيصات ذي قار

2019/08/29 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، الخميس، عن استحصال موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مبلغ 18 مليار دينار من تخصيصات المحافظة ضمن خطة تنمية الاقاليم للعام الجاري 2019.وقال الخاقاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزارة التخطيط وجهت كتاباً رسمياً إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بموافقتها على إطلاق مبلغ […]

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