حريق يلتهم مخازن تجارية وسط أربيل

2019/08/29 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل / خطوة برس قالت مصادر صحفية اليوم الخميس إن حريقا نشب في مخازن تجارية وسط اربيل .وقالت المصادر إن “حريقا كبيرا أتى على قرابة اربعة مخازن تجارية للمواد الاحتياطية للسيارات والاجهزة المنزلية والكهربائية خلف “فاملي مول” بمدينة اربيل ”.وأضافت أن “خمسة فرق من الاطفاء التابعة للدفاع المدني في محل الحادث تكافح الحريق ولا توجد

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