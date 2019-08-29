2019/08/29 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن تحقيق نسبة انجاز متقدمة في أعمال الاكساء الخاصة بشارع الفلاح.وذكرت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد شرعت بوقت سابق باعمال قشط وإكساء شارع الفلاح احد اكبر وأبرز شوارع مدينة الصدر شرقي بغداد وبطول اكثر من 3000 متر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد: 85 ‎%‎ نسبة الانجاز في شارع الفلاح وكالة خطوة برس.

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