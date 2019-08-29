عادل عبد المهدي يبحث خطط النهوض بالاقتصاد العراقي مع المدير الاقليمي للبنك الدولي

2019/08/29 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار، خطط النهوض بالقطاع الاقتصادي وسبل التعاون في هذا المجال.

وأكد عبد المهدي على ضرورة النهوض بالقطاعات المنتجة غير النفطية وتنويع مصادر الدخل مشيرا الى ان انتاج الحبوب الذي بلغ نحو خمسة ملايين طن من الحنطة والذرة والرز، قد عوض استيرادات القمح الاجنبي ووفرت آلالاف من فرص العمل وعززت فرص نجاح القطاع الزراعي ونمو الاقتصاد العراقي.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية دعم القطاع الخاص في العراق من خلال وكالة التنمية الدولية الى جانب مساهمة البنك الدولي في تحسين بيئة الاعمال في العراق ومعاييرها المطلوبة التي تساعد في جلب الاستثمار الاجنبي.

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