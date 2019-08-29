إيران: زيارة الاربعين تحولت الى مناورة اجتماعية عالمية قوية

2019/08/29 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون البرلمانية حسين علي اميري، زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام، بأنها تحولت الى مناورة اجتماعية عالمية قوية، مؤكدا ضرورة توفير الخدمات الصحية لزوار الاربعين.ونقلت “فارس” عن اميري قوله، إن “الصحة والسلامة لزوار الاربعين، والتي تحولت اليوم الى واحدة من الاجتماعات الكبرى للمسلمين، تحظى بأهمية بالغة”، مبينا أن […]

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