بالصورة.. مضافة  لداعش تثير الرأي العام في ديالى.. من هم داعموه السريون ؟

2019/08/29 | 10:53

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بغداد اليوم- ديالى

اثارت صورة مضافة لتنظيم داعش، الخميس (29 آب 2019)، نشرتها القوات الأمنية الرأي العام في محافظة ديا...





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