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بالصورة.. مضافة  لداعش تثير الرأي العام في ديالى.. من هم داعموه السريون ؟


بالصورة.. مضافة  لداعش تثير الرأي العام في ديالى.. من هم داعموه السريون ؟
2019/08/29 | 10:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ديالى

اثارت صورة مضافة لتنظيم داعش، الخميس (29 آب 2019)، نشرتها القوات الأمنية الرأي العام في محافظة ديا...

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