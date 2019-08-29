سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية تناقش في ستوكهولم

2019/08/29 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش السفير العراقي في ستوكهولم احمد الكمالي مع وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفست سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم , ان السفير العراقي التقى في مبنى وزارة الدفاع السويدية هولتكفست بناءً على طلب السفارة وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين “.واشار وزير […]

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