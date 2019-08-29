تليجرام تعتزم إطلاق عملتها الرقمية Gram

2019/08/29 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة تطبيقات المراسلة المشفرة تيليجرام تقديم الدفعات الأولى من عملتها الرقمية المسماة جرام (Gram) في الشهرين المقبلين، وذلك وفقًا لتقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز.وذكرت الشركة، انها ” تخطط لإتاحة محافظ (Gram) الرقمية لما يصل بين 200 إلى 300 مليون مستخدم عالمي لتطبيق المراسلة تليجرام، حيث أن عملتها الرقمية (Gram) ستصبح عملة […]

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