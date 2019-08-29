الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بينهم فتاة من الضفة الغربية

2019/08/29 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة طالت 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت طالبة فلسطينية في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش شقيقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس.كما اعتقلت فتى من منزل ذويه في بلدة الرام شمال […]

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