الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

2019/08/29 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.وأفاد بيان لجيش الاحتلال، صباح اليوم، أن قواته اعتقلت 20 مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ممّن وصفهم بـ”المطلوبين”؛ بزعم ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.ففي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة …

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