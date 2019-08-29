الخدمات النيابية: اتفقنا مع وزير العمل على تسجيل كافة العاطلين

2019/08/29 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت لجنة الخدمات النيابية, الخميس, عن اتفاق جرى بينها وبين وزير العمل باسم الربيعي بفتح قناة لتقديم طلبات لكافة الاختصاصات من العاطلين وممن لايملكون مؤهلات لاجل توفير فرص عمل او صرف رواتب مجزية لحين ايجاد وظائف لهم.وقال عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها […]

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