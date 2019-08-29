النفط يتراجع بفعل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي

2019/08/29 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط يوم الخميس للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعدما أبدت ماري دالي رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي.

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