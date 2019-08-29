قطاع البنوك يعمق أزمة اقتصاد تركيا

2019/08/29 | 11:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

لتقي الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التركي بظلالها الحادة على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، وكان آخرها قطاع البنوك، مع ترقب الأسواق لسحب عدد من البنوك الأوروبية استثماراتها من البلاد، وكان آخره بنك "يوني كريديت" الإيطالي.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن بنك "يوني كريديت" يجري محادثات للسيطرة المباشرة على حصته في بنك "يابي كريدي" التركي، مما يمهد الطريق أمام بيع هذه الحصة أو تخفيضها.

ويجري البنك الإيطالي وشريكه التركي "كوك هولدينغ" مناقشات بشأن إعادة هيكلة شركة "كوك فايننشال سيرفسز" للخدمات المالية المملوكة لهما، التي تمتلك حوالي 82 بالمئة من أسهم "يابي كريدي".

وأوضحت بلومبرغ، نقلا عن المصادر، أن "يوني كريديت" يسعى إلى الخروج من هذا المشروع، والسيطرة مباشرة على حصته في بنك "يابي كريدي" والتي تبلغ 41 بالمئة.

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