وزير الدفاع الأميركي: نريد التفاوض مع إيران ولا نسعى لنزاع معها

2019/08/29 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إيران على الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة بغية تخفيف التوتر في منطقة الخليج.وقال إسبر، في أول مؤتمر صحافي رسمي بعد تأكيد توليه منصبه: “نحن لا نسعى لنزاع مع إيران.نوّد أن ننخرط معهم دبلوماسياً”.وتابع أنّ “الرئيس (دونالد ترامب) قال مجدّداً إنّه يرغب بلقاء قادة إيران”، […]

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