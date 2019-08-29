الزاملي: سائرون يقود حراكا لاجراء تعديل وزاري أولي

2019/08/29 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الخميس، عن قيام تحالف سائرون بقيادة حراك لاجراء تعديل وزاري اولي، فضلا عن استجواب عدد من الوزراء.وقال الزاملي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك تعديل وزاري أول سيكون مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي”، مبينا أنه “لغاية الآن إن أداء […]

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