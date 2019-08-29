بالصور.. حريق كبير بمجمع تجاري في بابل

2019/08/29 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" الحريق اندلع في المجمع صباح اليوم، ولا تعرف لغاية الان الاسباب".واضاف، ان" فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق دون خسائر بشرية".انتهى..م.م

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