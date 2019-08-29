الجيش السوري يعلن بدء عملية عسكرية من محور أبو دالي بريف إدلب

2019/08/29 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للدفاع السورية، اطلع عليه موقع "الغدير" انه" نعلن بدء العملية العسكرية الخاصة بملاحقة فلول الارهاب من محور أبو دالي بريف إدلب".يشار الى ان القوات السورية تشن حملات وغارات جوية وبرية لملاحقة خلايا الارهاب في ريف ادلب وبعض المناطق التي تسيطر عليها خلايا الارهاب.انتهى..م.م

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