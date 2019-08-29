زلة لسان ام تأكيد؟.. العراق يذكر اسرائيل بإدانة تصريحات البحرين

2019/08/29 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية العراقية، ما قاله وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بشأن القصف استهدفت مستودعات الحشد الشعبي في العراق، وأشارت في الوقت الى ان تلك الفصائل الشيعية ساعدت القوات العراقية في هزيمة تنظيم داعش.

كان آل خليفة قال على حسابه في تويتر إن استهداف وتدمير الحرس الثوري وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي والحوثيين في اليمن وغيرهم يعدّ دفاعاً عن النفس "فلا يلام من يضربهم".

ولم يذكر وزير خارجية البحرين اسرائيل بالاسم، لكنه اشار الى انه "لا يُلام" من يضرب تلك الجماعات، إلا ان الخارجية ذكرت اسرائيل صراحةً.

وقالت الخارجية في بيان نشر على موقعها الالكتروني مساء يوم الاربعاء إنها "ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس".

وأضاف البيان أن "الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلّية والاتحاديّة)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة".

وفي اجتماع عقد مؤخرا، ندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالضربات الجوية التي استهدفت قواعد تابعة للحشد الشعبي مسلحة قرب الحدود السورية في هجوم ألقت فصائل مسؤوليته على إسرائيل.

ولم يسم الرؤساء الثلاثة اسرائيل بالاسم لكنه اشاروا الى أن القصف كان خارجياً.

وعرض عبد المهدي نتائج التحقيق على وزرائه في اجتماعه الأخير، لكنه لم يعلن تلك النتائج للرأي العام في خطوة اثارت الكثير من التكهنات.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد المح في الآونة الأخيرة إلى احتمال ضلوع إسرائيل في القصف الذي اثار جدلا في العراق.





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