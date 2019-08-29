بانوراما اليوم 28 – 8 – 2019

2019/08/29 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: المرجع اليعقوبي (دام ظله), يؤكد على رعاية الشباب وتحصينهم فكريا وعقائدياً.افتتاح مركز صحي لمعالجة المدمنين على المخدرات في البصرة.ممثلية المرجع اليعقوبي تنظم دورة دينية اطلاعية في إقليم السند .أطباء يكشفون الأعراض الأولية لسرطان البنكرياس.التربية تعلن نجاحها …

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