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بانوراما اليوم 28 – 8 – 2019


بانوراما اليوم 28 – 8 – 2019
2019/08/29 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: المرجع اليعقوبي (دام ظله), يؤكد على رعاية الشباب وتحصينهم فكريا وعقائدياً.

افتتاح مركز صحي لمعالجة المدمنين على المخدرات في البصرة.

ممثلية المرجع اليعقوبي تنظم دورة دينية اطلاعية في إقليم السند .

أطباء يكشفون الأعراض الأولية لسرطان البنكرياس.

التربية تعلن نجاحها …

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