بالصور.. عاصفة ترابية تضرب مدينة كركوك

2019/08/29 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

ضربت عاصفة ترابية قبل قليل محافظة كركوك.

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