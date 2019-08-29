عبدالمهدي يبحث خطط النهوض بالاقتصاد العراقي مع البنك الدولي

2019/08/29 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار والوفد المرافق له، حيث تم بحث خطط النهوض بالاقتصاد العراقي.





وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى بحث رؤية الحكومة لمستقبل الاقتصاد العراقي وخططها للنهوض بالقطاعات المنتجة غير النفط وتنويع مصادر الدخل وسبل التعاون في هذا المجال”.





وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى “انتاج الحبوب الذي سيبلغ نحو خمسة ملايين طن من الحنطة والذرة والرز وغيرها والتي تحققت هذا العام وعوضت استيرادات القمح الاجنبي حالياً ووفرت آلالاف من فرص العمل وعززت فرص نجاح القطاع الزراعي ونمو الاقتصاد العراقي”.





وتابع البيان، انه “تم التأكيد على اهمية دعم الاستثمارات المنتجة المدرة للدخل ومؤازرة القطاع الخاص العراقي من خلال وكالة التنمية الدولية، الى جانب مساهمة البنك الدولي في تحسين بيئة الاعمال في العراق ومعاييرها المطلوبة التي تساعد في جلب الاستثمار الاجنبي، والتعاون بين العراق والبنك الدولي لإقامة أعمال اقتصادية مشتركة”.





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