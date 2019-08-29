نائب عن الفتح:هناك ضرورة لتأمين الأجواء العراقية

2019/08/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف الفتح، الحكومة العراقية، الى العمل على تأمين الأجواء العراقية.وقال القيادي في التحالف نسيم عبدالله، لـ “العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “من أعطى المجال للكيان الصهيوني بالاعتداء علينا هي الدول العربية التي تعيش حالة ضعف وتمزق”.وأضاف “المفترض من الحكومة العراقية، استقطاب الكفاءات العراقية الضليعة في الدفاع الجوي والاتفاق مع أي

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