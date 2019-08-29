الحرس الثوري يحدد أهدافا  لقواعد امريكية في الإمارات وقطر  

2019/08/29 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعة

هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده باستهداف القواعد والبوارج الأمريكية في قطر والإمارات وخليج عمان عند سقوط أول صاروخ أو قنبلة أمريكية على إيران.

وقال: “قمنا بتحديد الأهداف في القواعد الأمريكية في الإمارات وقطر مسبقا تحسبا لهجوم أمريكي”، وأشار إلى أن “استخبارات دول صديقة أبلغتنا بوجود نية لدى أمريكا لمهاجمتنا لكننا كنا نعرف أن ذلك لن يحصل”، واعتبر أن “إسقاط الطائرة الأمريكية أبعد شبح الحرب عن إيران”.

وأضاف: “بعض المسؤولين لم يصدقوا بعد أن الأوروبيين جزء من المخطط الأمريكي الشيطاني الذي يسعى إلى إخافتنا من وقوع الحرب في حال انسحابنا من الاتفاق النووي”، معتبرا العقوبات الأمريكية سلاحا فارغا.

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