الاوقاف النيابية تكشف عن توجه نيابي لتقليص العطل

2019/08/29 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكـشـفـت لـجـنـة الاوقـــاف والــشــؤون الـديـنـيـة فـي مجلس النواب،الخميس، عن توجه لتقليص العطل الرسمية ضمن القانون الــخــاص بــذلــك.

وقــال رئـيـس الـلـجـنـة حـسـين الـيـسـاري في تصريح تابعته”كلكامش برس” إن “اللجنة وبعد ان اصبحت مستقلة اعادت الـقـانـون الخاص بالعطل ضـمـن مـسـؤولـيـتـهـا بعدما كان ضمن مسؤولية لجنة المـصـالـحـة والـعـشـائـر اضــافــة الــى بعض القوانين ذات العلاقة كالثقافة والاعلام”.

وكشف عن”توجه لتقليص عـدد العطل الـرسـمـيـة الـتـي فـاقـت الـتـوقـعـات” معتبرا ذلـك “مخالفة لما موجود في دول العالم”.

واكد أن “التقليص سيشمل المناسبات التي لها ذكرى أليمة في تاريخ العراق، لاسيما الوطنية منها، والابقاء على الايام التي تبث الفرح والسرور كيوم اعلان الانتصار على عصابات داعـش الارهـابـيـة، فضلا بعض المناسبات الدينية التي اصبحت مثار خلاف بين المذاهب والـديـانـات”، منبهاً الـى ان “هـذا التقليص سيعود بالفائدة على الاقتصاد والانتاج في البلد”.

وتابع ان “من ضمن المناسبات الثابتة هو يوم الثالث من تشرين الاول الـذي يعد عيداً وطنياً، ويـوم 14 من تموز لاعلان النظام الجمهوري في العراق، اضافة الى العطل الدينية وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وايام عيدي الفطر والاضـحـى”.

وكـشـف رئيس لجنة الاوقـاف النيابية، “عن وجود مقترح بأن يكون يوم الـ25 من كانون الاول عطلة بمناسبة ذكـرى ولادة السيد المسيح (ع)”

واضاف ان “هناك مقترحا بان يناط عدد محدود من تلك العطل بالمحافظ ومجالس المحافظات بعد موافقة مجلس الـوزراء، وان يكون اسم القانون (قانون العطل الرسمية والاستذكارات) كالاحتفاء بعيد المعلم او الانتفاضة الشعبانية والتي لن تكون عطلة رسمية”.

ويذكر ان خلافاً حول اعتبار”عيد الغدير” عطلة رسمية من عدمها سَببَ بترحيل اقرار القانون من الدورة الماضية الى الحالية.

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