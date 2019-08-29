اربعة أزمات تهدد زيدان بالإقالة من تدريب ريال مدريد

2019/08/29 | 11:16

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متابعة :سومر نيوز

يعيش الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أياماً صعبة داخل النادي الملكي، بعد البداية المتواضعة ...

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