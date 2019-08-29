مصدر حكومي بأربيل يكشف: هذا ما سيبحثه الياسري في كردستان.. ملف ينتظره 200 الف كردي

2019/08/29 | 11:24

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بغداد اليوم - اربيل

أكد مصدر حكومي في إقليم كردستان، الخميس 29 آب 2019، أن وفد الحكومة الاتحادية برئاسة وزير الداخلية...





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