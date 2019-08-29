2019/08/29 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اليوم الخميس في بيان تلقته “خطوة برس” إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و٢٦٠ الف اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٣٦٣) مليار دينار ، داعيا الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الرواتب.يذكر ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الرابعة وكالة خطوة برس.

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