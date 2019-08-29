2019/08/29 | 11:27

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أكثر الأندية تحقيقاً للنقاط في تاريخ دوري أبطال أوروبا ..



ريال مدريد في القمة

الخميس

29

أب

2019 :

11:17 am

23

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصنيفاً مثيراً للاهتمام يُرتب فيه

نتائج الفرق الأوروبية في بطولة دوري الأبطال منذ العام 1993 وحتى

الآن وذلك قبل إجراء قرعة النسخة الجديدة من البطولة 2019/2020

اليوم.واعتمد التصنيف على ذكر أكثر الفرق تحقيقاً للنقاط في جميع مراحل

البطولة من خلال تحقيق الانتصارات أو التعادل في مبارياتهم.وتصدر ريال مدريد القائمة بتحقيقه لـ361 نقطة وجاء خلفه برشلونة بـ351

نقطة ثم بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد.وجاء نادي يوفنتوس في المركز الخامس على الرغم من تحقيقه لبطولة واحدة

خلال هذه الفترة حيث حقق 235 نقطة.وكانت المفاجأة في أن آرسنال هو ثاني أفضل فريق إنجليزي من حيث تحقيق

النقاط فتواجد سادساً برصيد 207 نقطة متفوقاً على فرق سبق وأن حققت

البطولة في تلك الفترة مثل ليفربول وتشيلسي.كما أن نادي بورتو البرتغالي أظهر من خلال هذا التصنيف قدراته على

الاستمرارية وتحقيق النتائج الطيبة فجاء في المركز السابع برصيد 206

نقطة..ويعتبر غيابه عن النسخة الحالية بعد خسارته امام كراسنودار

الروسي أمراً مخيباً للآمال.التصنيف كاملاً:1- ريال مدريد: 261 نقطة2- برشلونة: 251 نقطة3- بايرن ميونيخ : 317 نقطة4- مانشستر يونايتد: 292 نقطة5- يوفنتوس: 235 نقطة6- آرسنال: 207 نقطة7- بورتو: 206 نقطة8- تشيلسي: 199 نقطة9- ميلان: 142 نقطة10- ليون: 142 نقطة11- ليفربول: 141 نقطة12- إنتر ميلان: 132 نقطة13- بوروسيا دورتموند: 130 نقطة14- باريس سان جيرمان: 124 نقطة15- آياكس أمستردام: 122 نقطة16- فالنسيا: 120 نقطة17- أتلتيكو مدريد: 108 نقطة18- روما: 97 نقطة19- أولمبياكوس: 97 نقطة20- بنفيكا: 94 نقطة21- باير ليفركوزن: 91 نقطة22- ايندهوفن: 91 نقطة23- دينامو كييف: 85 نقطة24- جالاتا سراي: 83 نقطة25- شاختار دونيتسك: 80 نقطة.

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