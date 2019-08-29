الحرس الثوري يهدد: سنستهدف القواعد الأميركية بالإمارات وقطر

2019/08/29 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده باستهداف القواعد والبوارج الأمريكية في قطر والإمارات وخليج عمان عند سقوط أول صاروخ أو قنبلة أمريكية على إيران.وقال زاره، “قمنا بتحديد الأهداف في القواعد الأمريكية في الإمارات وقطر مسبقا تحسبا لهجوم أمريكي”.وأشار إلى أن “استخبارات دول صديقة أبلغتنا بوجود نية لدى […]

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