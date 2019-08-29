2019/08/29 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الخميس، عن استحصال موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مبلغ 18 مليار دينار من تخصيصات المحافظة ضمن خطة تنمية الاقاليم للعام الجاري 2019.وقال الخاقاني إن “وزارة التخطيط وجهت كتاباً رسمياً إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بموافقتها على إطلاق مبلغ 18 مليار دينار لمشاريع خطة المحافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: التخطيط توافق على إطلاق 18 مليار من تخصيصات خطة تنمية الأقاليم لعام 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: التخطيط توافق على إطلاق 18 مليار من تخصيصات خطة تنمية الأقاليم لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).