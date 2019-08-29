2019/08/29 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية ،اليوم الخميس، عن استقبالها ٧٢ الف و ٧٩٠ حالة طارئة منذ ٢٠١٠ ولغاية تموز ٢٠١٩ الماضي غالبيتها اصابات بالرأس والحبل الشوكي جراء حوادث السير والسقوط من اماكن مرتفعة والرمي العشوائي والجلطات الدماغية وغيرها، فيما اجرت ٢٤ الفا و ٥٦٠ عملية معقدة لفتح دماغ وفقرات للمدة ذاتها.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“السقوط من اماكن مرتفعة” وحوادث السير تتسبب بالاف الاصابات لدى العراقيين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“السقوط من اماكن مرتفعة” وحوادث السير تتسبب بالاف الاصابات لدى العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).