العثور على اسلحة واعتدة مختلفة الاحجام بمدينة الصدر شرقي بغداد

2019/08/29 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، العثور على أسلحة واعتدة بمختلف الاشكال في مدينة الصدر شرقي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت/بدر نيوز/، نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بحصر السلاح بيد الدولة والقاء القبض على المطلوبين، وباشراف اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشر وبمتابعة […]

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