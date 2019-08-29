2019/08/29 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة | حراق اصبعه +سلطة دوار الشمس 29-8-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yrWa2BeaR-E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة | حراق اصبعه +سلطة دوار الشمس 29-8-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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