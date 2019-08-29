غسان صابور - وعن المستقبل السوري...

2019/08/29 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور وعــن الــمــســتــقــبــل الــســوري...كان بودي استعمال كلمة "القضية السورية"..أو "مستقبل القضية السورية"..أنزع كلمة "مستقبل" وخاصة كلما اجتمع رئيس دولة صديقة مع رئيس دولة غير صديقة..لأخذ قرارات هامة أو غير هامة..لبحث هذه الكلمة..بالنسبة لسوريا...وهنا يزداد حزني ويأسي..وغالبا ثورتي وقرفي وامتعاضي..لأنني كلما اجتمع رؤساء دول صديقة أو غير صديقة..أتأكد من صعوبة إيجاد حل حقيقي..للوضع ال......

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