تسجيل 4709 حالات وفاة واصابة بحوادث الطرق الخارجية في ذي قار

2019/08/29 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب الاول لمحافظ ذي قار اكرم الزيدي، اليوم الخميس، تسجيل 4709 حالة وفاة واصابة بحوادث الطرق الخارجية منذ بداية 2019 وحتى شهر اب الحالي.

وقال الزيدي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه ان "هذه الارقام تضمنت 4567 حالة اصابة و142 حالة وفاة في احصائية لمدة ثمانية اشهر فقط".

واشار الى "ضرورة ايجاد المعالجات من قبل الحكومة المركزية للحد من استمرار تسجيل ضحايا الطرق الخارجية من خلال إستثمار الموارد المالية المستوفاة كغرامات ورسوم لمديرية مرور ذي قار لإكمال مشاريع الطرق المتلكئة وإنشاء ممر ثاني للطرق ذات الممر الواحد في المحافظة وتفعيل القوانين المرورية لاسيما المتعلق منها بمحاسبة المخالفين للضوابط والتعليمات المرورية ووضع حد للسرعة الفائقة لأصحاب المركبات والأحمال الزائدة عن الوزن المحدد لجميع المركبات".

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