2019/08/29 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الخميس، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الرابعة.

وقال عبد الزمان في بيان تلقته "الغد برس"، ان "إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و٢٦٠ الف اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٣٦٣) مليار دينار"، داعيا، الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الرواتب.

يذكر ان عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغت اكثر من (٨٣١) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٦٢) مليار دينار، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء اكثر من (٤٣٤) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (١٠٠) مليار دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالزمان يعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الرابعة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالزمان يعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).