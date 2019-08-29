وزير العمل يعلن إطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الإعانة الاجتماعية

2019/08/29 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان، الخميس، عن اطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و٢٦٠ الف اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٣٦٣) مليار دينار .وقال عبد الزمان في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و٢٦٠ الف […]

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