أمانة بغداد: هذه نسبة الانجاز في شارع الفلاح بمدينة الصدر

2019/08/29 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن تحقيق نسبة انجاز متقدمة في اعمال الاكساء الخاصة بشارع الفلاح وأشارت الأمانة إلى أن “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد شرعت بوقت سابق باعمال قشط وإكساء شارع الفلاح احد اكبر وأبرز شوارع مدينة الصدر شرقي بغداد وبطول اكثر من 3000 متر وعرض 10 متر لكل جانب”.وتابعت أن “اعمال […]

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