الصناعة تحقق أرباحا مالية تتجاوز الـ85 مليار دينار

2019/08/29 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حـقـقـت وزارة الـصـنـاعـة والمــعــادن اربــاحــا مـالـيـة تــجــاوزت 85 مـلـيـار ديـنـار، مـقـارنـة بــ 23 مـلـيـارا خـلال المدة نفسها من العام الماضي.

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