العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية الدفعة الرابعة

2019/08/29 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد الزمان في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بمبلغ اجمالي مبلغ الرواتب الى اكثر من (٣٦٣) مليار دينار"، داعيا، الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الرواتب".واشار بيان الوزارة الى ان" عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغت اكثر من (٨٣١) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٦٢) مليار دينار، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء اكثر من (٤٣٤) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (١٠٠) مليار دينار".انتهى..م.م

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