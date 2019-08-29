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بالوثيقة.. الدفاع تقدم مشروع قرار للبرلمان لمنح الجرحى الراغبين بالتقاعد راتبا كاملا


بالوثيقة.. الدفاع تقدم مشروع قرار للبرلمان لمنح الجرحى الراغبين بالتقاعد راتبا كاملا
2019/08/29 | 11:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

الدفاع تقدم مشروع قرار للبرلمان لمنح الجرحى الراغبين بالتقاعد راتبا كاملا

العراقامن

بالوثيقة..

الدفاع تقدم مشروع قرار للبرلمان لمنح الجرحى الراغبين بالتقاعد راتبا كاملا

الخميس 29 أغسطس 2019 - 11:22

وزارة الدفاع العراقية

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تقديمها مشروعا الى البرلمان يتضمن منح الجرحى الراغبين بالإحالة الى التقاعد راتبا كاملا.

الوثيقة التي تلقاها موقع "الغدير".

 

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