عمليات امنية استباقية في كربلاء تحضيراً لزيارة العاشر من محرم الحرام

2019/08/29 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، عن عمليات امنية استباقية تحضيراً لزيارة العاشر من محرم الحرام.وقالت الشرطة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "ترجمة لمقررات الخطة الامنية المبكرة التي تنفذ تحت اشراف القادة الأمنيين وفي إطار الإستعدادات الأمنية لزيارة العاشر من محرم الحرام، شرعت صنوف وتشكيلات قيادة شرطة كربلاء والاجهزة الامنية الأخرى بعمليات استباقية متنوعة في مناطق متفرقة من المدينة".

واضاف البيان، انه "تم القاء القبض على مطلوبين ومخالفين ومشتبه بهم فضلا عن ضبط عشرات العجلات والدراجات النارية المخالفة مع شاحنة محملة بدراجات نارية جديدة أدعى صاحبها على انها مواد كهربائية".

واشار البيان، الى "احاله جميع المتهمين والمضبوطات الى المراكز الامنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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